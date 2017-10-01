Здравствуйте, Ищем дизайнера который сможет разработать дизайн-макет игры для мобильных устроиств. Дизайнер должен иметь опыт в подобной сфере с соответствующим партфолио. Тематика игры является мода и нацелена на женскую аудиторию.
Разработать интерфейс поискового виджета
ТЗ тут https://docs.google.com/document/d/193b8pMShqP4fO5PY3fihisb7FyX9jjvj2Mj8iUdDwBo/edit?usp=sharing
От кандидатов ожидаю стоимость и примерный срок реализации.
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