Разработать интерфейс поискового виджета

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт4 заявки175 просмотров

ТЗ тут https://docs.google.com/document/d/193b8pMShqP4fO5PY3fihisb7FyX9jjvj2Mj8iUdDwBo/edit?usp=sharing

От кандидатов ожидаю стоимость и примерный срок реализации.

8 лет назад
zakazchik_kiev
Иван Серый 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров