Разработка интерфейса iPhone-приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт14 заявок186 просмотров

Требуется разработать интерфейс iPhone приложения. на 5-6 экранов. Приложение несложное. Подробное ТЗ высылаю на емайл. Обязательно оставьте емайл в заявке!

Заявки принимаются только от фрилансеров со скайпом и с возможностью созвона в случае необходимости для обсуждения деталей!

13 лет назад
Hrolus
Виктор 
42 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров