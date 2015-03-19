Разработка клиентской части игры с помощью New Unity GUI

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт2 заявки183 просмотра

Ведется поиск опытного специалиста для разработки клиентской части игрового проекта. Также есть интерес в дальнейшем сотрудничестве.

Задача:

Для игры, находящейся в процессе разработки, необходимо разработать клиентскую часть строго с помощью New Unity GUI (не NGUI).

Дизайн и требования будут предоставлены.

Unity
10 лет назад
FEANOR_GREAT
Егор Бахтин 
43 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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