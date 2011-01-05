Редактирование шаблона блога на WordPress

Добрый день,

В данный момент требуется дополнить шаблон блога на Wordpress. Ссылка для знакомства http://www.elegantthemes.com/preview/TheProfessional/

Для этого требуется специалист, работающий с PHP, имеющий знания и опыт в изменении шаблонов под wordpress.

Дополнения, вносимые в шаблон:

Добавить фиксированные комментарии экспертов в тексте.

Форма голосования для каждой статьи

Форма финансовой помощи проекта (форма от процессингового центра onplay.ru)

Кнопки "like" и "опубликовать" от facebook в для каждой статьи

Кнопка Twet разместить в twitter для каждой статьи

Лента Facebook

Ленту Twitter

Так же требуется настроить разделы и поставить на сервер и настроить для полноценной работы.

Срок выполнения 1-2 дня.