Сделать дизайн макет для Iphone приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт8 заявок163 просмотра

Добрый день уважаемые фрилансеры.

Сделать дизайн макет для iPhone приложения на основе имеющегося http://graphicriver.net/item/ios-flat-ui-set/5042952?WT.ac=category_thumb&WT.seg_1=category_thumb&WT.z_author=Freebo

Общее количество экранов – 29.

Показывайте свои работы, говорите примерные цены и оставляйте свои контакты.

iOS
11 лет назад
kempo
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайнер интерфейсов

    Ищу дизайнера с опытом разработки интерфейсов. Интерфейсы в основном для веб приложений (различные модули на сайтах), а также могут быть интерфейсы для мобильных приложений. Присылайте ваши ссылки на работы именно в области интерфейса, а не ...

    Дизайн интерфейсов и игр4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка web-интерфейса системы

    Проект по доведению дизайна веб-интерфейса большой системы. Общая концепция, цветовая гамма и первый рабочий прототип есть, необходимы доработки. В основном работа по иконкам, расположению блоков, элементов т.д. Сразу ...

    HTML
    Дизайн интерфейсов и игр3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн конструктора спецодежды

    Нужно разработать дизайн конструктора спецодежды. На подобии: http://www.youtailor.net/configurator/shirt/ Пока четкого нет макета, но есть представление как это должно выглядеть в итоге. Главное это минимализм. Если знаете что ...

    Дизайн интерфейсов и игр6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн интерфейсов

    Требуется перенести цифры обычной статистики с эксель файла в виндовс интерфейс. Нарисовать удобные и понятные графики. Детальное ТЗ предоставим при общении.

    Дизайн интерфейсов и игр7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание интерфейса для портала и верстка

    Задача: Нужно создать юзабильный интерфейс для портала и сверстать его на основе Bootstrap 3.0.0. Страницы: "index.html" - Главная. Уже есть. "login.html" - Логин. email, пароль, ссылка на регистрацию, ...

    BootstrapHTML
    Дизайн интерфейсов и игр1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Доработать дизайн приложение

    Есть нарисованный дизайн приложения игры, необходимо его доработать. PSD есть. Картинку экрана приложения прикрепил к проекту. Сейчас надо сделать следующие доработки: Правки/дополнения по дизайну - добавить отображение очков юзера ...

    Дизайн интерфейсов и игр7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Схема для аудио приложения (UI)

    Требуеться сделать: Наброски/скетчи/план-схему для аудио-приложения в Photoshop. Бюджет: ваше предложение Сроки: до 03.11.13 Нужен человек, знакомый с музыкальной сферой и хорошими навыками Photoshop. ...

    Дизайн интерфейсов и игрнет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн программы (облако)

    $250

    Доброго дня! Интересует разработка дизайна программы (облако). Требования - свежий дизайн + относительно строгий стиль. Ждем ваших предложений с бюджетами и портфолио. Сложных элементов пока нет. кнопки, меню, редизайн концепции страницы. ...

    Дизайн интерфейсов и игр7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад