Сделать оверлей (дизайн) для стримов

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Открыт7 заявок235 просмотров

Здравствуйте. Нужны оверлеи для стримов. Тематика разная, возможно потребуется несколько штук. Ничего "супер вау" придумывать не нужно. Прототип скину. Возможно регулярное сотрудничество. Пишите предложения с вашими ценами.

Дизайн интерфейсов
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Дизайн интерфейсов и игр
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