Создание *.geo-схем по *.jpg файлам в ArcGIS и т.п

Дизайн интерфейсов и игрЗакрыт3 заявки294 просмотра
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Имеется план этажа из БТИ (см.файл), по сути план офисов (офисных помещений) этажа. Необходимо создать такой план в электронном виде (например, с помощью программы ArcGIS или подобных) и представить результат (сконвертировать) в формат *.geo для загрузки в систему 1С с целью вывода информации о сдаваемых офисах с гео-привязкой на "карте".

Интересуют постоянные работы по конвертации подобных схем, пожалуйста указывайте стоимость и сроки за 1 схему представленного (см.файл) уровня сложности.

Спасибо

16 лет назад
codewriter
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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