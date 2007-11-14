Создание *.geo-схем по *.jpg файлам в ArcGIS и т.п

Имеется план этажа из БТИ (см.файл), по сути план офисов (офисных помещений) этажа. Необходимо создать такой план в электронном виде (например, с помощью программы ArcGIS или подобных) и представить результат (сконвертировать) в формат *.geo для загрузки в систему 1С с целью вывода информации о сдаваемых офисах с гео-привязкой на "карте".

Интересуют постоянные работы по конвертации подобных схем, пожалуйста указывайте стоимость и сроки за 1 схему представленного (см.файл) уровня сложности.

Спасибо