Создание игровых моделей

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт5 заявок192 просмотра

Необходимо создать игровые модели 8 монстров (в дальнейшем, возможна доп. работа за отдельную, сдельную плату). Пример модели в прикрепленном ниже файле (чтобы понимать реалистичность модели). Также, пишите сумму, за которую взялись бы за работу в личку и сроки выполнения работы.

Спасибо.

12 лет назад
wtu4ka
37 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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