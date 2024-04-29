Необходим дизайнер для оформления Ютуб канала. Задача включает создание шапки канала, аватарки и обложек. Ожидаются креативные предложения и уникальный подход к дизайну.
Создание интуитивно понятной базы знаний для сотрудников
Я ищу UI-дизайнера для разработки структуры базы знаний, которая будет включать информацию для сотрудников.
База должна быть интуитивно понятной, чтобы сотрудники могли быстро находить информацию и дополнять её.
Требуется создать удобный интерфейс для просмотра инструкций и должностных обязанностей, с возможностью периодических обновлений.
Пожалуйста, сообщите о сроках и оплате.
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