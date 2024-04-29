Я ищу UI-дизайнера для разработки структуры базы знаний, которая будет включать информацию для сотрудников.

База должна быть интуитивно понятной, чтобы сотрудники могли быстро находить информацию и дополнять её.

Требуется создать удобный интерфейс для просмотра инструкций и должностных обязанностей, с возможностью периодических обновлений.

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