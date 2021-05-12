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Создание клиентского пути в системе Unisender
Доброго времени суток!
Использую amocrm + Unisender.
Хочу начать e-mail маркетинг для нескольких категорий пользователей:
1. Привлечение новых фирм. Список компаний уже есть.
2. Приглашение в бета тестирование приложения. Снова таки список клиентов уже тоже есть.
3. Адресация конкретных пользователей по определенным программам
Необходимо подготовить шаблоны писем для использование в Unisender.
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