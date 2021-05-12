Создание клиентского пути в системе Unisender

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт1 заявка594 просмотра

Доброго времени суток!

Использую amocrm + Unisender.

Хочу начать e-mail маркетинг для нескольких категорий пользователей:

1. Привлечение новых фирм. Список компаний уже есть.

2. Приглашение в бета тестирование приложения. Снова таки список клиентов уже тоже есть.

3. Адресация конкретных пользователей по определенным программам

Необходимо подготовить шаблоны писем для использование в Unisender.

AmoCRM
4 года назад
ItLan
Роман 
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Был
3 года назад

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Александр
 
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