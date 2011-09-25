Создать дизайн приложения для iPhone

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт9 заявок195 просмотров

Необходимо создать дизайн интерфейса приложения виртуального путеводителя для iPhone. ТЗ в приложении. Прошу высылать предложения по срокам и стоимости.

14 лет назад
44expomir
Сергей 
61 год
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров