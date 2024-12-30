Требуется графический дизайнер

Ищется графический дизайнер на удаленную работу для создания интерфейсов и игр. Необходимы базовые знания Photoshop и умение работать в Figma. Коммуникация с коллегами также является важным требованием. Условия и бюджет обсуждаются индивидуально, оплата может быть ежедневной или еженедельной.