Требуется графический дизайнер

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
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В студию дизайна требуется графический дизайнер для работы над интересными проектами. Требования: - Опыт работы от 2-х лет. - Умение работать в Adobe Photoshop, Illustrator. - Портфолио с примерами работ. Бюджет: по договоренности

Adobe IllustratorAdobe Photoshop
4 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Виталик
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
35 минут назад
130 отзывов
4 месяца назад
#1
Дизайн интерфейсов и игр