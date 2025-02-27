UI/UX дизайнер для аркадной игры про дроны

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
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Ищем UI/UX дизайнера для проектной работы над военной аркадой про дроны в Low-Middle poly графике. Работа включает создание UI на основе прототипа и консультирование по визуалу игры. Плюсом будет опыт работы с анимацией. Оплата почасовая, формат удалённый. Кандидатов рассматриваем с небольшим тестовым заданием. В отклике просьба прикрепить резюме и портфолио.

UI/UXСоздание пользовательских интерфейсов
2 месяца назад
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