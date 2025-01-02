Требуется дизайнер для оформления YouTube канала в стиле игр Standoff 2 и CS:GO. Ищем креативного специалиста с опытом работы в игровом дизайне и навыками в графических редакторах. Бюджет обсуждается.
UI/UX функционала шахматного плагина.
Проект - интерактивная книга - проект инновационной подачи информации для обучения игры в шахматы.
Необходимо творчески подойти к функционалу и презентации шахматного плагина.
Плагин детально описан в прилагаемом документе.
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Оплата по договоренности.
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