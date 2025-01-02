UI/UX функционала шахматного плагина.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт6 заявок16 просмотров

Проект - интерактивная книга - проект инновационной подачи информации для обучения игры в шахматы.

Необходимо творчески подойти к функционалу и презентации шахматного плагина.

Плагин детально описан в прилагаемом документе.

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Оплата по договоренности.

UI/UXСоздание пользовательских интерфейсов
4 месяца назад
Evgeny64
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