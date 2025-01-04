UX/UI-дизайнер для мобильных игр (казуальные игры)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
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Мы ищем опытного UX/UI Designer для проведения анализа текущего интерфейса игры с последующей его проработкой. В обязанности входит разработка и поддержка интерфейса игры, отрисовка UI и графических элементов в казуальном стиле, сопровождение интеграции элементов UI в игру. Опыт проектирования UX мобильных игр от 2 лет, умение рисовать арт для интерфейсов в казуальном стиле, знание Figma и Adobe Photoshop. Наличие портфолио с работами из игровых проектов обязательно.

Adobe PhotoshopFigmaUI/UXДизайн мобильных приложенийСоздание пользовательских интерфейсов
4 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Виталик
 
30 лет
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36 минут назад
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Дизайн интерфейсов и игр
Андрей
 
30 лет
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61 отзыв
4 месяца назад