Требуется создать дизайн для web app для телеграмм, полностью скопировав функционал конкурента. Визуал должен быть выполнен в стиле дедпанк и киберпанк с использованием токсичных цветов. Изучите предоставленный пример и оцените сроки и стоимость выполнения заказа.
UX/UI-дизайнер для мобильных игр (казуальные игры)
Мы ищем опытного UX/UI Designer для проведения анализа текущего интерфейса игры с последующей его проработкой. В обязанности входит разработка и поддержка интерфейса игры, отрисовка UI и графических элементов в казуальном стиле, сопровождение интеграции элементов UI в игру. Опыт проектирования UX мобильных игр от 2 лет, умение рисовать арт для интерфейсов в казуальном стиле, знание Figma и Adobe Photoshop. Наличие портфолио с работами из игровых проектов обязательно.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1000Дизайн интерфейсов и игр1 заявкаЗакрыт3 месяца назад
Необходима разработка UI/UX для шахматного плагина, включающего управление звуком и видео, игру с движком, подсветку ключевых ходов и возможность сохранения игр. Проект направлен на создание инновационного опыта обучения игре в шахматы через интерактивную книгу.Дизайн интерфейсов и игр6 заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется дизайнер для оформления YouTube канала в стиле игр Standoff 2 и CS:GO. Ищем креативного специалиста с опытом работы в игровом дизайне и навыками в графических редакторах. Бюджет обсуждается.Закрыт4 месяца назад
Ищется дизайнер для разработки UX и UI интерфейса SaaS-приложения. Необходимо создать удобный и интуитивно понятный интерфейс, соответствующий современным трендам и требованиям пользователей.Закрыт4 месяца назад
В студию дизайна требуется графический дизайнер для работы над проектами в области интерфейсов и игр. Обязателен опыт от 2-х лет, уверенные навыки работы в Adobe Photoshop и Illustrator, а также наличие портфолио с примерами выполненных работ. Бюджет обсуждается.Закрыт4 месяца назад
Ищется графический дизайнер для создания макетов постов, сторис, обложек и других графических материалов. Необходимы креативные идеи и опыт в дизайне интерфейсов и игр.Закрыт4 месяца назад
Требуется UI/UX Designer для работы над проектом по дизайну интерфейсов и игр. Необходимы навыки ресерча и выявления проблем текущего дизайна. Обязательное использование платформы Tailwind и Ruby-friendly UI Kit. Первые две недели оплачиваемого этапа идейного формирования по экрану case overview. Бюджет 15-17$ в час.Закрыт4 месяца назад
Ищется графический дизайнер на удаленную работу для создания интерфейсов и игр. Необходимы базовые знания Photoshop и умение работать в Figma. Коммуникация с коллегами также является важным требованием. Условия и бюджет обсуждаются индивидуально, оплата может быть ежедневной или еженедельной.Закрыт4 месяца назад
Требуется дизайнер для создания минималистичного лоадера для игрового программного обеспечения. Лоадер должен соответствовать стилю игрового интерфейса и поддерживать полную настройку цвета и прозрачности. Необходимо наличие портфолио. Обсуждение деталей, сроков и оплаты с подходящими кандидатами.Дизайн интерфейсов и игр1 заявкаЗакрыт3 месяца назад