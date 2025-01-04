Мы ищем опытного UX/UI Designer для проведения анализа текущего интерфейса игры с последующей его проработкой. В обязанности входит разработка и поддержка интерфейса игры, отрисовка UI и графических элементов в казуальном стиле, сопровождение интеграции элементов UI в игру. Опыт проектирования UX мобильных игр от 2 лет, умение рисовать арт для интерфейсов в казуальном стиле, знание Figma и Adobe Photoshop. Наличие портфолио с работами из игровых проектов обязательно.