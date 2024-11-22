UX/UI дизайнер для мобильного игрового проекта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрытнет заявок1 просмотр

Я ищу талантливого UX/UI дизайнера для работы над развитием игрового мобильного midcore проекта в стиле 90-х.

Необходим опыт работы от 5 лет, навыки в Figma или Adobe XD и понимание гейм-дизайна мобильных игр.

Обязанности включают проектирование и разработку UX/UI для игровых интерфейсов, создание интерактивных прототипов, визуального стиля и адаптацию интерфейсов под разные устройства.

Также потребуется анализ поведения пользователей и совместная работа с геймдизайнерами и программистами.

Портфолио с примерами игровых интерфейсов обязательно.

Возможна удаленная работа, предлагается конкурентоспособная зарплата и участие в амбициозном проекте.

Adobe XDFigmaUI/UXДизайн интерфейсовСоздание пользовательских интерфейсов
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Вадим
 
23 года
6 лет в сервисе
Был
2 дня назад
5 месяцев назад
Виталик
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
2 часа назад
130 отзывов
5 месяцев назад
#1
Дизайн интерфейсов и игр
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 часа назад
61 отзыв
5 месяцев назад