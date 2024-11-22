UX/UI дизайнер для мобильного игрового проекта

Я ищу талантливого UX/UI дизайнера для работы над развитием игрового мобильного midcore проекта в стиле 90-х.

Необходим опыт работы от 5 лет, навыки в Figma или Adobe XD и понимание гейм-дизайна мобильных игр.

Обязанности включают проектирование и разработку UX/UI для игровых интерфейсов, создание интерактивных прототипов, визуального стиля и адаптацию интерфейсов под разные устройства.

Также потребуется анализ поведения пользователей и совместная работа с геймдизайнерами и программистами.

Портфолио с примерами игровых интерфейсов обязательно.

Возможна удаленная работа, предлагается конкурентоспособная зарплата и участие в амбициозном проекте.