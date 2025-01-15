Требуется 2D Дженералист для участия в проекте с 15.01 по 29.01. Необходим опыт на аналогичной позиции и релевантное портфолио. Готовность к работе в команде с середины следующей недели. Часовой пояс значения не имеет.
UX/UI-дизайнер в финтех-проекте
Нужен UX/UI-дизайнер в международный финтех-проект. Обязанности включают поддержку UX-гайдлайнов для проектирования продуктов, участие в разработке пользовательских сценариев и их визуализацию на основе исследований, а также UI-дизайн интерфейсов (веб и мобильных). Требования: опыт в финтех направлении и опыт работы с большими дизайн-системами. Будет плюсом знание Английского от уровня B2.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн интерфейсов и игрнет заявокЗакрыт3 месяца назад
Ищется дизайнер для создания макета небольшой сцены. Задача должна быть выполнена сегодня. Необходимы навыки в дизайне интерфейсов и игр.Закрыт3 месяца назад
Требуется графический дизайнер для долгосрочного сотрудничества в области дизайна интерфейсов и игр. Необходимы примеры работ и указание стоимости услуг. Ожидается создание визуалов для различных проектов.Закрыт3 месяца назад
Требуется дизайнер для оформления магазинов на маркетплейсах, в частности создание инфографики для карточек товаров в нише спортивной одежды. Предпочтение отдается кандидатам с опытом и готовыми кейсами.Закрыт4 месяца назад
Требуется дизайнер для выполнения заданий по четким техническим заданиям. Необходим опыт работы в Figma и оперативность в ответах. Отклики принимаются до 10 января. Портфолио обязательно.Закрыт4 месяца назад
- $200
Требуется разработка дизайна в Figma для Telegram мини-приложения, связанного с тибу биржа та тапалка. Ожидается создание интерфейсов, удобных для пользователей, с акцентом на функциональность и эстетику.Закрыт3 месяца назад
Ищется опытный UX/UI-дизайнер для работы над проектом MenuV в Лос-Анджелесе. Предлагается удаленная работа с возможностью получения доли в компании. Условия включают активное участие в развитии проекта, работа не обязательно фулл-тайм. Главное - достижение результатов.Закрыт4 месяца назад
Требуется опытный UX/UI-дизайнер для анализа и доработки интерфейса мобильной казуальной игры. Необходимы навыки в Figma и Adobe Photoshop, а также портфолио с проектами. Обязанности включают разработку и поддержку интерфейса, создание графики и интеграцию UI-элементов в игру.Закрыт4 месяца назад
- $1000
Требуется создать дизайн для web app для телеграмм, полностью скопировав функционал конкурента. Визуал должен быть выполнен в стиле дедпанк и киберпанк с использованием токсичных цветов. Изучите предоставленный пример и оцените сроки и стоимость выполнения заказа.Дизайн интерфейсов и игр1 заявкаЗакрыт3 месяца назад