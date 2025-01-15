UX/UI-дизайнер в финтех-проекте

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
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Нужен UX/UI-дизайнер в международный финтех-проект. Обязанности включают поддержку UX-гайдлайнов для проектирования продуктов, участие в разработке пользовательских сценариев и их визуализацию на основе исследований, а также UI-дизайн интерфейсов (веб и мобильных). Требования: опыт в финтех направлении и опыт работы с большими дизайн-системами. Будет плюсом знание Английского от уровня B2.

UI/UXДизайн интерфейсовСоздание пользовательских интерфейсов
4 месяца назад
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