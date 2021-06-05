Требуется 2D-художник для проектировки и создания дизайна мобильных приложений в игре-симуляторе питомца. Необходимы навыки работы в команде, хорошее настроение и фантазия. Оплата до 30 тысяч за задание, возможно долгосрочное сотрудничество. Ищем человека, способного не только рисовать, но и создавать стиль и подбирать цвета.