Дизайн

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрыт1 заявка94 просмотра

Привет я студент! помогите с дизайном для аппа для студенческой работы. Работа по аренде жилья для студентов, так же могут там регистрироваться агенты недвижмости, арендодатели.

4 года назад
guest_16247274948712
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4 года назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
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12 дней назад
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4 года назад