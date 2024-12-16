Дизайн 3-х экранов для мобильного приложения

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрыт2 заявки3 просмотра

Добрый день. Нужно сделать дизайн трех экранов для мобильного приложения.

1 - загрузочный экран

2- экран со списком всех игр

3- экран непосредственно с самой игрой

Экраны очень простые.

Прототип трех экранов прикрепляю. Ваше предложение по бюджеты и сроку пишите в заявке

Дизайн мобильных приложений
4 месяца назад
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