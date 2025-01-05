Дизайн для мини-приложения в телеграмме

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Наша команда ищет дизайнеров, художников и 3д дизайнеров для проекта @allgames

Мы разрабатываем мини-приложения в телеграмме и ищем заинтересованных людей к нам в команду

Оплата будет сдельная, заранее обговоренная за определенный объем работы

Стиль рисовки(моделирования) в стиле телеграмма, примеры:

https://t.me/addstickers/UpdateDuck

https://t.me/addstickers/UtyaDuck

https://t.me/tapps_bot/center?startapp=streaks

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