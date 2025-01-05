Требуется создать скриншоты приложения на симуляторе iPad для публикации в App Store. Необходимо адаптировать скрины под iPad, размер 2064 x 2752 пикселей. Убедиться в корректном отображении интерфейса и отсутствии искажений. Ожидаемые результаты - скриншоты в формате PNG, готовые к загрузке, срок выполнения - 1 час.
Дизайн для мини-приложения в телеграмме
Наша команда ищет дизайнеров, художников и 3д дизайнеров для проекта @allgames
Мы разрабатываем мини-приложения в телеграмме и ищем заинтересованных людей к нам в команду
Оплата будет сдельная, заранее обговоренная за определенный объем работы
Стиль рисовки(моделирования) в стиле телеграмма, примеры:
https://t.me/addstickers/UpdateDuck
https://t.me/addstickers/UtyaDuck
Заявки фрилансеров
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