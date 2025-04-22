Дизайн для Web App приложения Telegram

$150
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Открыт9 заявок33 просмотра

Ищу дизайнера для Web App приложения в Telegram

Дизайн интерфейсов
18 часов назад
Александр
 
28 лет
2 года в сервисе
Был
7 часов назад
12 отзывов

Заявки фрилансеров

Виталик
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
час назад
131 отзыв
час назад
#1
Дизайн мобильных приложений
Александр
 
31 год
10 лет в сервисе
Был
3 часа назад
319 отзывов
3 часа назад
Александр
 
46 лет
3 года в сервисе
Был
час назад
6 отзывов
4 часа назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
11 часов назад
61 отзыв
14 часов назад
Роман
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
11 часов назад
2 отзыва
17 часов назад
Анна
 
21 год
4 года в сервисе
Была
11 часов назад
23 отзыва
17 часов назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 часа назад
11 отзывов
17 часов назад
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Дизайн мобильных приложений
Вадим
 
39 лет
5 дней в сервисе
Был
14 минут назад
17 часов назад
Назар
 
33 года
3 года в сервисе
Был
час назад
4 отзыва(-1)
18 часов назад