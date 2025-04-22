Требуется дизайнер мобильных приложений с опытом в UI/UX и навыками прототипирования. Идеальный кандидат должен иметь портфолио успешных проектов и умение создавать интуитивно понятные интерфейсы для пользователей.
Дизайн для Web App приложения Telegram
Ищу дизайнера для Web App приложения в Telegram
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