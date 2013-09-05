Дизайн игры для iPhone

Дизайн мобильных приложенийЗавершен1 заявка191 просмотр
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Доработки и исправления игрового приложения для iOS.

10 лет назад
zhenyab
45 летГермания
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Mariya_web
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
10 лет назад
$400
5 дней
Все пожелания по доработкам и дополнениям были учтены и все было сделано как всегда на высшем уровне! Спасибо!
Евгений, как и в предыдущем проекте показал себя превосходным заказчиком. Чёткая задача, что большая редкость в дизайне, готовность к обсуждению, оплата удобным исполнителю способом. Рекомендую к сотрудничеству.