Дизайн лого для мобильного приложения

Доброго. Вы должны четко понимать что это анимация для мобильной игры и иметь опыт (Блендер и т.п.) для действующего экрана, не заставка и т.п. Имеем такой экран, угадываем буквы у картинки. Требуется нарисовать анимацию для игры, а именно ...