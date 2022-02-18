Дизайн мобильного приложения

$400
Дизайн мобильных приложенийЗавершен1 заявка281 просмотр
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Нужен дизайн мобильного приложения - трекер настроения. Приложение на 6 экранов + разные цветовые схемы интерфейса + иконка и оформление в Google Play. Подробности в телеграм

Дизайн мобильного приложения
2 года назад
mrumyancewa
Румянцева 
25 летПольша
2 года в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
thefrest
29 летУкраина
3 года в сервисе
Был
2 дня назад
2 года назад
$400
5 дней
UAH
Сотрудничаем не первый , и не последний раз. Сделал все качественно и в указанный срок. Очень приятно работать, рекомендую! :)
Тот случай, когда сотрудничать одно удовольствие! Интересный проект и отличная постановка задачи. Спасибо, буду действительно рад помочь ещё!