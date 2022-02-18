Тема приложения связана с работой со школьниками и студентами в образовательном направлении. Пользователя присылает вопрос по конкретной задаче, мы даем и обосновываем свой ответ. Название приложения созвучно с "study". Как пример концепции, мне представляется буква "S" на ...
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Нужен дизайн мобильного приложения - трекер настроения. Приложение на 6 экранов + разные цветовые схемы интерфейса + иконка и оформление в Google Play. Подробности в телеграм
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