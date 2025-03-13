Дизайн мобильного приложения

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Завершен7 заявок159 просмотров

Нужно разработать дизайн мобильного приложения для ресторана. Стиль – минималистичный, современный, удобный для пользователя. Важно, чтобы дизайн был приятным, но не перегруженным.

Экраны:

1. Экран входа (Welcome/Login) – Логотип, кнопки входа/регистрации.

2. Главный экран (Меню ресторана) – Список блюд с фото, ценами, кнопкой “Добавить в корзину”.

3. Категории – Фильтрация по разделам меню (супы, горячее, напитки и т. д.).

4. Карточка блюда – Фото, описание, цена, кнопка “Добавить в корзину”.

5. Корзина – Перечень выбранных блюд, итоговая сумма, кнопка “Оформить заказ”.

6. Оформление заказа – Выбор способа оплаты, поля для данных клиента, кнопка подтверждения.

7. Профиль пользователя – Информация о заказах, настройки, контактные данные.

Требования:

• Дизайн в Figma (или другом удобном инструменте).

• Готовый первый вариант к утру завтрашнего дня.

• Доработки до полного согласования с заказчиком.

• Основной цвет и стиль – покажем пример.

Формат сдачи:

• Ссылка на макет в фигма

FigmaДизайн мобильных приложений
2 месяца назад
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Выбранный исполнитель

AndreDesign
Андрей 
23 года
5 лет в сервисе
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2 дня назад
2 месяца назад
$70
7 дней
Escrow
все ок
Не первый раз уже работаем с Максимом, все прошло успешно. Будем работать и дальше

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AndreDesign
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