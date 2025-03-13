Требуется разработать дизайн мобильного приложения для ресторана в минималистичном и современном стиле. Необходимо создать экраны: вход, меню, категории, карточка блюда, корзина и оформление заказа. Дизайн должен быть удобным и приятным для пользователя. Использовать Figma, первый вариант готов к утру следующего дня, с доработками до согласования.
Дизайн мобильного приложения
Нужно разработать дизайн мобильного приложения для ресторана. Стиль – минималистичный, современный, удобный для пользователя. Важно, чтобы дизайн был приятным, но не перегруженным.
Экраны:
1. Экран входа (Welcome/Login) – Логотип, кнопки входа/регистрации.
2. Главный экран (Меню ресторана) – Список блюд с фото, ценами, кнопкой “Добавить в корзину”.
3. Категории – Фильтрация по разделам меню (супы, горячее, напитки и т. д.).
4. Карточка блюда – Фото, описание, цена, кнопка “Добавить в корзину”.
5. Корзина – Перечень выбранных блюд, итоговая сумма, кнопка “Оформить заказ”.
6. Оформление заказа – Выбор способа оплаты, поля для данных клиента, кнопка подтверждения.
7. Профиль пользователя – Информация о заказах, настройки, контактные данные.
Требования:
• Дизайн в Figma (или другом удобном инструменте).
• Готовый первый вариант к утру завтрашнего дня.
• Доработки до полного согласования с заказчиком.
• Основной цвет и стиль – покажем пример.
Формат сдачи:
• Ссылка на макет в фигма
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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