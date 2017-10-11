Дизайн мобильного приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Завершен6 заявок295 просмотров

Добрый день! необходимо сделать макет приложения. само приложение уже есть нужен редизайн. примерно 5-6 экранов. Работаю только по пост оплате. Более подробная информация в личной переписке

8 лет назад
Tankgirl
Наталья 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Dimnk
33 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$30
3 дня
Все сделано хорошо и быстро. Всегда на связи. Спасибо!
Работать с Натальей одно удовольствие! Всем бы таких заказчиков!

Заявки фрилансеров

Dimnk
33 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад