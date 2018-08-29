Дизайн мобильного приложения (сфера ЖКХ)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрыт11 заявок190 просмотров

Доброго времени суток!  

Необходима разработка дизайна для мобильного приложения и его верстка. Взаимодействие с нашим разработчиком.  

Специфика: прием оплат в сфере ЖКХ. 

Задание и пожелания к нему в файле во вложении.  

Для выбора специалиста ждем примеры, как может выглядеть наше приложение + стоимость Ваших услуг. Решение надеемся принять 10 сентября.

7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров