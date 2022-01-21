Дизайн нескольких экранов мобильного приложения

$50
Дизайн мобильных приложенийЗавершен3 заявки550 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно отрисовать в фигме около 6-7 экранов мобильного приложения, имеются заготовки на бумаге.

Подробнее обсудим с исполнителем.

Присылайте свои работы, после их просмотра выберу исполнителя

Бюджет: 50$

2 года назад
mrsmrn
27 летРоссия
2 года в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
aiwwi
Адиль 
20 летКазахстан
2 года в сервисе
Был
месяц назад
2 года назад
$50
2 дня
RUB
Адиль выполнил работу качественно и в оговоренный срок. Все на высшем уровне! Приятный парень, будем работать с ним дальше) Советую к сотрудничеству.
Мария супер-заказчик) Понятная постановка задачи. Всегда на связи, доходчиво все объясняет. Исключительно рекомендую! И сам с удовольствием помогу с другими проектами.