Дизайн приложения

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Отрисовать в Figma около 60 экранов

Тематика медицина. Работа разбивается на части.

Мокапы и тз есть.

Присылайте пожайста портфолио по дизайну приложений и контакт телеграм

FigmaTelegramДизайн мобильных приложений
5 месяцев назад
guest_1710247894562
год в сервисе
Был
12 дней назад

Заявки фрилансеров

Матвей
 
15 лет
год в сервисе
Был
13 часов назад
2 отзыва
5 месяцев назад
Полина
 
44 года
2 года в сервисе
Была
3 дня назад
5 месяцев назад
Никита
 
25 лет
9 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад
5 месяцев назад
Ерик
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
10 дней назад
7 отзывов
5 месяцев назад
Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
25 минут назад
447 отзывов
5 месяцев назад
ТОП-5
Дизайн мобильных приложений
Татьяна
 
34 года
14 лет в сервисе
Была
3 дня назад
27 отзывов
5 месяцев назад
Алексей
 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
день назад
11 отзывов
5 месяцев назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
33 минуты назад
15 отзывов(-1)
5 месяцев назад
ТОП-10
Дизайн мобильных приложений
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
10 часов назад
168 отзывов
5 месяцев назад
Виталик
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
38 минут назад
130 отзывов
5 месяцев назад
Лучший дизайнер мобильных приложений апреля
#1
Дизайн мобильных приложений
Вадим
 
23 года
6 лет в сервисе
Был
2 дня назад
5 месяцев назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
10 дней назад
7 отзывов
5 месяцев назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
27 минут назад
61 отзыв
5 месяцев назад
Михаил
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
12 часов назад
5 месяцев назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
12 часов назад
11 отзывов
5 месяцев назад
ТОП-10
Дизайн мобильных приложений