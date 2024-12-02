Дизайн сайта десктоп и мобайл. но не адаптив. Основная моб

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрыт8 заявок10 просмотров

у нас проект по проверке на оригинальность БАДов - есть сейчас 2 точки входа

1. сайт с компа (desktop) наши клиенты видят сайт с компа , наша с вами задача увести их смотреть этот же наш сайт но с мобильника. Потосу что только с мобильника можно сделать сканировоание кода в БАДа

2. сайт с мобильного (mobile) тот же сайт но если человек будет заходить с мобильного, то мы ему дадим клиенту возможность сканировать код, и поведем клиента далее к нам в телегу или группы

3. задача привести клиента в итоге к нам в телегу или ватсап, для дальнейнего контакта. Клиент сайт закроет и мы его потеряем, а если доведем клиента в тг ватсап то сможем с ним продолжить общение. Логика уверен понятна)

требуется сделать дизайн desktop и mobile,

сейчас у нас готов прототип, получается десктоп версия сайта и моб прототип у нас сильно по структуре отличаются от десктопа. Как будто моб версия это отдельная версия сайта.

сообщите цену и сроки, результат дизайна в фигме,

FigmaДизайн сайтов
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guest_1716659931520
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