Требуется разработка дизайна мобильного приложения в Figma. Задача включает отрисовку примерно 60 экранов на медицинскую тематику. Мокапы и техническое задание уже готовы. Работа будет разбита на части.
Дизайн сайта десктоп и мобайл. но не адаптив. Основная моб
у нас проект по проверке на оригинальность БАДов - есть сейчас 2 точки входа
1. сайт с компа (desktop) наши клиенты видят сайт с компа , наша с вами задача увести их смотреть этот же наш сайт но с мобильника. Потосу что только с мобильника можно сделать сканировоание кода в БАДа
2. сайт с мобильного (mobile) тот же сайт но если человек будет заходить с мобильного, то мы ему дадим клиенту возможность сканировать код, и поведем клиента далее к нам в телегу или группы
3. задача привести клиента в итоге к нам в телегу или ватсап, для дальнейнего контакта. Клиент сайт закроет и мы его потеряем, а если доведем клиента в тг ватсап то сможем с ним продолжить общение. Логика уверен понятна)
требуется сделать дизайн desktop и mobile,
сейчас у нас готов прототип, получается десктоп версия сайта и моб прототип у нас сильно по структуре отличаются от десктопа. Как будто моб версия это отдельная версия сайта.
сообщите цену и сроки, результат дизайна в фигме,
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