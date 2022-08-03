Требуется разработать интерактивную прозрачную кнопку с встроенным меню для мобильных приложений. Кнопка должна позволять листать контент и выполнять веб-взаимодействия в трех вариантах: реализация, банкинг и коммуникации. Дизайн должен быть креативным и легко интегрируемым на сайт.
Дизайн варфреймів та мобільного додатку
Привіт! Шукаю дизайнера з Украіни, який зможе самостійно почати та завершити дизайн для мобільного додатку. Будь ласка, цікавить виконавець від 2х років досвіду, який швидко відповідає (в межах 1 години), та вільний від інших замовлень. Потребую вашоі включенності в проект по 6 годин на день.
Агенціям та посередникам ця робота не підійде. Шукаю людину з якою можу співпрацювати довгостроково і по іншим проектам.
Робота ділиться на 2 етапи:
-Варфрейми
- UX/UI дизайн
Вхідні данні:
Продукт: корисні статті з рекомендаціями для виховання дітей
ЦА: батьки з маленькими дітьми
Монетизація: підписка
Детальніше про контент та продукт тут:
https://www.figma.com/file/LCWWU95kHfIy3dScXAX3WB/Application-Designer-Outline-(Copy)?node-id=0%3A1
Що треба від вас щоби я розглянув співпрацю: (Будь ласка, дайте відповіді на ці питання)
1. Термін та ціну по кожному етапу (Варфрейми Х днів, ціна Х. Дизайн: Y днів, ціна Y)
2. Приклади дизайну додатків. Одразу прямі посилання на роботу, будь ласка.
3. В ідеалі хочеться побачити ваші роботи в Фігмі
4. Вкажіть ваш рівень англійськоі. Це не маст хев, але буде плюсом.
5. Змога почати працювати з дня на день.
Заявки фрилансеров
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