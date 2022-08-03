Привіт! Шукаю дизайнера з Украіни, який зможе самостійно почати та завершити дизайн для мобільного додатку. Будь ласка, цікавить виконавець від 2х років досвіду, який швидко відповідає (в межах 1 години), та вільний від інших замовлень. Потребую вашоі включенності в проект по 6 годин на день.

Агенціям та посередникам ця робота не підійде. Шукаю людину з якою можу співпрацювати довгостроково і по іншим проектам.

Робота ділиться на 2 етапи:

-Варфрейми

- UX/UI дизайн

Вхідні данні:

Продукт: корисні статті з рекомендаціями для виховання дітей

ЦА: батьки з маленькими дітьми

Монетизація: підписка

Детальніше про контент та продукт тут:

https://www.figma.com/file/LCWWU95kHfIy3dScXAX3WB/Application-Designer-Outline-(Copy)?node-id=0%3A1

Що треба від вас щоби я розглянув співпрацю: (Будь ласка, дайте відповіді на ці питання)

1. Термін та ціну по кожному етапу (Варфрейми Х днів, ціна Х. Дизайн: Y днів, ціна Y)

2. Приклади дизайну додатків. Одразу прямі посилання на роботу, будь ласка.

3. В ідеалі хочеться побачити ваші роботи в Фігмі

4. Вкажіть ваш рівень англійськоі. Це не маст хев, але буде плюсом.

5. Змога почати працювати з дня на день.