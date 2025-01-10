Дизайнер для проекта по доставке еды

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
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Ищу дизайнера для работы над проектом по доставке еды. Нужно: переделка дизайна мобильного приложения и сайта для повышения удобства и современности. Требования: опыт в UX/UI-дизайне, понимание специфики приложений и сайтов в сфере доставки еды, креативный подход и умение работать с обратной связью. Условия и детали обсудим лично.

UI/UXДизайн мобильных приложенийДизайн сайтов
4 месяца назад
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