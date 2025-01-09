Дизайнер интерфейса мобильного приложения

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Требуется дизайнер интерфейса для мобильного приложения. Задача заключается в улучшении дизайна уже существующего приложения, предоставленного в Figma. Ищем специалиста с опытом в разработке интерфейсов мобильных приложений, который сможет создать современный и эстетически привлекательный интерфейс.

FigmaДизайн мобильных приложений
4 месяца назад
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