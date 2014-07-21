Доработка готового интерфейса моб. приложения

Ссылки для скачивания:

https://itunes.apple.com/ru/app/j-point/id898566064

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.JPoint.app

На данном этапе дизайн J-Point выполнен ближе к стилистике iOS 6.

Необходимо переработать и "причесать" существующие макеты, используя более легкий, прозрачный, воздушный стиль iOS 7.

В частности, необходимо сделать следующее:

- Использовать в меню более светлый фон, для текста при этом

используя, например, обводку (взять за основу: Афиша, Аэроэкспресс).

- Использовать унифицированный размер блоков в списке событий (образец: Афиша)

- Использовать "рисованные" полупрозрачные значки (образец: Viber, Аэроэкспресс)

- Заменить Звезду Давида как значок "like"

- Добавить иконку/секцию "О спонсоре"

- Исправить стиль буквы "J" в названии (сейчас сливается с логотипом)

От вас: цена, сроки, примеры. С потенциальным исполнителем нужно будет пообщаться голосом в Skype.