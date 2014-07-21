Приложение представляет собой систему лояльности группы ресторанов, можно выбрать ресторан из списка, выбрать позиции меню и сделать заказ. Готова основная структура приложения. нужно ее доработать с точки зрения UI и сделать дизайн
Доработка готового интерфейса моб. приложения
Ссылки для скачивания:
https://itunes.apple.com/ru/app/j-point/id898566064
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.JPoint.app
На данном этапе дизайн J-Point выполнен ближе к стилистике iOS 6.
Необходимо переработать и "причесать" существующие макеты, используя более легкий, прозрачный, воздушный стиль iOS 7.
В частности, необходимо сделать следующее:
- Использовать в меню более светлый фон, для текста при этом
используя, например, обводку (взять за основу: Афиша, Аэроэкспресс).
- Использовать унифицированный размер блоков в списке событий (образец: Афиша)
- Использовать "рисованные" полупрозрачные значки (образец: Viber, Аэроэкспресс)
- Заменить Звезду Давида как значок "like"
- Добавить иконку/секцию "О спонсоре"
- Исправить стиль буквы "J" в названии (сейчас сливается с логотипом)
От вас: цена, сроки, примеры. С потенциальным исполнителем нужно будет пообщаться голосом в Skype.
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