Иллюстрации к детской интерактивной книге

Дизайн мобильных приложенийЗакрыт13 заявок353 просмотра
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Необходимо разработать иллюстрации к детской интерактивной книге "Теремок". Книга будет выполнена в виде приложения для планшетов под iOS, Android и Windows8.

Техническое задание на разработку иллюстраций прилагается. В заявке прошу указывать ссылки на портфолио (если оно оформлено не на Weblancer) и хотя бы ориентировочные цены и сроки.

11 лет назад
EduCat
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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