Необходимо разработать иллюстрации к детской интерактивной книге "Теремок". Книга будет выполнена в виде приложения для планшетов под iOS, Android и Windows8.

Техническое задание на разработку иллюстраций прилагается. В заявке прошу указывать ссылки на портфолио (если оно оформлено не на Weblancer) и хотя бы ориентировочные цены и сроки.