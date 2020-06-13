ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) На производство дизайна для проекта – клиентскоемобильное приложение для платформ IOS и Android. Требуется создать ДИЗАЙН приложения. Проект представляет собой «конструктор сайта». С ...
Интерфейс мобильного приложения - внешний вид страниц
Добрый день.
Есть действующие приложение - для сети пекарен.
И мы хотим оптимизировать инфтерфейс - сделать его более дружеским для клиентов.
Приложила примеры страниц.
Хотим начать с страницы "Профиль".
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн мобильных приложений1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $70
Дизайн детского мобильного приложения, срочно! Имеется ТЗ Бюджет 70$ Оплата по факту готовности Напишите Ваш телеграмм пожалуйстаДизайн мобильных приложений39 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется опытный дизайнер для UI UX дизайна мобильного приложения. ББ имеется, сайт имеется, стилистику необходимо выдержать.Дизайн мобильных приложений34 заявкиЗакрыт5 лет назад
Ищу _опытного_ дизайнера для своего iOS приложения. Задача следующая - нарисовать в Sketch-е дизайн приложения с видео тренировками (фитнес) для женщин. В качестве ориентира у нас выступает Freeletics - аналогичное приложения для ...Дизайн мобильных приложений19 заявокЗакрыт5 лет назад
- $300
Необходимо выполнить дизайн для мобильного приложения. Функционал сделать на подобии: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.gibdd_pay.appЗавершен5 лет назад
- $310
MVP для создания тренировок из упражнений в видео формате, картинок и текста.Завершен5 лет назад
Необходимо подготовить ассеты для iOS приложения (2D-гонки) из готового .psd файла. Для примера прикрепляю один из 6 исходных файлов, по количеству изображений можно ориентироваться на него.Завершен5 лет назад
Стартовый экран для мобильного приложения. Возможно - анимированный (до 5 секунд)Дизайн мобильных приложений8 заявокЗакрыт5 лет назад