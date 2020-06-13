Интерфейс мобильного приложения - внешний вид страниц

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  2. Дизайн мобильных приложений
Закрытнет заявок149 просмотров

Добрый день.

Есть действующие приложение - для сети пекарен.

И мы хотим оптимизировать инфтерфейс - сделать его более дружеским для клиентов.

Приложила примеры страниц.

Хотим начать с страницы "Профиль".

5 лет назад
guest_15936133666832
5 лет в сервисе
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5 лет назад

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