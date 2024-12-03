Ищем дизайнера для разработки скриншотов и макетов мобильного приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрытнет заявокнет просмотров

Я ищу дизайнера для разработки скриншотов мобильного приложения и макетов внутри приложения.

Требуется опыт в создании интерфейсов и желание работать над интересным проектом.

Пишите в лс, обсудим детали и условия сотрудничества.

Дизайн мобильных приложенийСоздание пользовательских интерфейсов
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Вікторія
 
22 года
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Герман
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
17 дней назад
1 отзыв
5 месяцев назад
Вадим
 
23 года
6 лет в сервисе
Был
2 дня назад
5 месяцев назад
Виталик
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
39 минут назад
130 отзывов
5 месяцев назад
Лучший дизайнер мобильных приложений апреля
#1
Дизайн мобильных приложений
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
10 часов назад
168 отзывов
5 месяцев назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
28 минут назад
61 отзыв
5 месяцев назад