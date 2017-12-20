Мобильное приложение и веб-клиент онлайн-банкинга (UI/UX)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Завершен8 заявок331 просмотр

Необходимо разработать UI/UX для онлайн-банкинга:

1. Мобильное приложение под iOS и Android, учитывая специфику UX каждой платформы;

2. Веб-интерфейс.

Результат необходим в Sketchapp.

Функционал вкратце - вход/регистрация, список счетов и карт банка, оплата сервисов (мобильный, коммуналка, ...), регулярные платежи, работа с депозитами...

Кандидату в идеале необходимо понимать разницу UX между iOS и Android, а так же иметь в портфолио готовые проекты под обе платформы.

Конечная стоимость, полный функционал и сроки, обсуждается с кандидатом.

Спасибо за внимание! :)

AndroidiOS
8 лет назад
rior
Илья 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
час назад

Выбранный исполнитель

tira_mi_su
34 года
14 лет в сервисе
Была
2 дня назад
8 лет назад
$4000
60 дней
Спасибо Татьяне :) с задачей справилась
Илья, спасибо за такой классный и интересный проект! Сотрудничеством очень довольна.

Заявки фрилансеров

tira_mi_su
34 года
14 лет в сервисе
Была
2 дня назад
8 лет назад