Необходимо разработать дизайн мобильного приложения для доставки и дизайн мобильного приложения для курьера портфолио и скилы описывайте подробно, а также ценник
Небольшие корректировки дизайна мобильного приложения
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Здравствуйте!
Есть три простых экрана мобильного приложения под Андроид, которые необходимо сделать чуть более приятными. Подобрать шрифт / цвет / размер / отступы...
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