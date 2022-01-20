Небольшие корректировки дизайна мобильного приложения

Дизайн мобильных приложенийЗавершен6 заявок933 просмотра
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Здравствуйте!

Есть три простых экрана мобильного приложения под Андроид, которые необходимо сделать чуть более приятными. Подобрать шрифт / цвет / размер / отступы...

2 года назад
ki44321
Виктор 
36 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
LeschakL
Ярослав 
35 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
5 отзывов
2 года назад
$8
1 день
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