Необходим дизайн для iOS и Android

$1000
Дизайн мобильных приложенийЗакрыт26 заявок274 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо создать дизайн приложения для iOS и Android. Moqups-макеты готовы. Тип приложения mobile-messenger. Что-то на подобии whatsapp.

AndroidiOS
10 лет назад
dwilt
44 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад