Здравствуйте, уважаемые дизайнеры.

Необходимо разработать дизайн мобильного приложения для Ботанического сада - глобальный поиск растений по приложению, распознавание растений через QR код.

Функционал приложения: Qr код, при считывании которого мы получаем информацию о растении.

1. На главном (первом) экране приложения необходимо нарисовать 5 крупных ячеек. При нажатии на одну из ячеек выводится еще одна большая ячейка с цифрами. При клике на цифру выводится вся информация о растении: 1.Название, латинское название,вместе с семейством.

2. Родина растения

3. Фотография

4. Карта мира и расположение данного цветка на карте Мира.

2. Экран - новости,статьи /блог

3. О приложении

В файлах прикрепляем заполненный бриф и пример приложения,который уже существует, необходимо разработать дизайн лучше.

ЦЕНА: 5 экранов - 50 долларов.

Просим откликаться опытных дизайнеров.

ВАЖНО: Работаем до полного утверждения дизайна Заказчиком, быть на связи не менее 6 часов в день.

Исполнителя выбираем сегодня, примеры работ необходимо предоставить к утру понедельника.

Более подробно объясним ТЗ посредством звонка.