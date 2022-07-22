Необходимо разработать дизайн для мобильного приложения

$51
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрыт17 заявок794 просмотра

Здравствуйте, уважаемые дизайнеры.

Необходимо разработать дизайн мобильного приложения для Ботанического сада - глобальный поиск растений по приложению, распознавание растений через QR код.

Функционал приложения: Qr код, при считывании которого мы получаем информацию о растении.

1. На главном (первом) экране приложения необходимо нарисовать 5 крупных ячеек. При нажатии на одну из ячеек выводится еще одна большая ячейка с цифрами. При клике на цифру выводится вся информация о растении: 1.Название, латинское название,вместе с семейством.

2. Родина растения

3. Фотография

4. Карта мира и расположение данного цветка на карте Мира.

2. Экран - новости,статьи /блог

3. О приложении

В файлах прикрепляем заполненный бриф и пример приложения,который уже существует, необходимо разработать дизайн лучше.

ЦЕНА: 5 экранов - 50 долларов.

Просим откликаться опытных дизайнеров.

ВАЖНО: Работаем до полного утверждения дизайна Заказчиком, быть на связи не менее 6 часов в день.

Исполнителя выбираем сегодня, примеры работ необходимо предоставить к утру понедельника.

Более подробно объясним ТЗ посредством звонка.

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