Требуется разработать интерактивную прозрачную кнопку с встроенным меню для мобильных приложений. Кнопка должна позволять листать контент и выполнять веб-взаимодействия в трех вариантах: реализация, банкинг и коммуникации. Дизайн должен быть креативным и легко интегрируемым на сайт.
Необходимо разработать дизайн для мобильного приложения
Здравствуйте, уважаемые дизайнеры.
Необходимо разработать дизайн мобильного приложения для Ботанического сада - глобальный поиск растений по приложению, распознавание растений через QR код.
Функционал приложения: Qr код, при считывании которого мы получаем информацию о растении.
1. На главном (первом) экране приложения необходимо нарисовать 5 крупных ячеек. При нажатии на одну из ячеек выводится еще одна большая ячейка с цифрами. При клике на цифру выводится вся информация о растении: 1.Название, латинское название,вместе с семейством.
2. Родина растения
3. Фотография
4. Карта мира и расположение данного цветка на карте Мира.
2. Экран - новости,статьи /блог
3. О приложении
В файлах прикрепляем заполненный бриф и пример приложения,который уже существует, необходимо разработать дизайн лучше.
ЦЕНА: 5 экранов - 50 долларов.
Просим откликаться опытных дизайнеров.
ВАЖНО: Работаем до полного утверждения дизайна Заказчиком, быть на связи не менее 6 часов в день.
Исполнителя выбираем сегодня, примеры работ необходимо предоставить к утру понедельника.
Более подробно объясним ТЗ посредством звонка.
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