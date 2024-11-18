Обновление дизайна мобильного VPN-приложения

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
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Я креативный UX/UI дизайнер, готовый взяться за захватывающий проект. Ищу офигенного специалиста для обновления дизайна нашего мобильного VPN-приложения. Задача проста и одновременно увлекательна: преобразить текущий дизайн, сделать его современным, стильным и привлекательным для пользователей со всего мира.

Требования:

- Желание творить и создавать уникальные пользовательские интерфейсы;

- Опыт работы в сфере мобильного UX/UI дизайна от 0 лет — мы рады как опытным мастерам, так и талантливым новичкам!

- Знание современных тенденций и лучших практик дизайна;

- Уверенное владение Figma, Sketch или Adobe XD;

- Наличие портфолио с реализованными проектами если есть.

Бюджет: от 500$ и выше, в зависимости от ваших запросов.

Adobe XDFigmaSketchUI/UXДизайн мобильных приложенийСоздание пользовательских интерфейсов
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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