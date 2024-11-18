Требуется разработать дизайн для мобильной игры в жанре tower-defense, выполненной в стиле pixel-art. Основные элементы: игровое поле, 6 видов защитников и 10 видов атакующих. Также необходимо создать главное меню. Предоставлены референсы для вдохновения. Дополнительные детали будут обсуждены индивидуально.
Обновление дизайна мобильного VPN-приложения
Я креативный UX/UI дизайнер, готовый взяться за захватывающий проект. Ищу офигенного специалиста для обновления дизайна нашего мобильного VPN-приложения. Задача проста и одновременно увлекательна: преобразить текущий дизайн, сделать его современным, стильным и привлекательным для пользователей со всего мира.
Требования:
- Желание творить и создавать уникальные пользовательские интерфейсы;
- Опыт работы в сфере мобильного UX/UI дизайна от 0 лет — мы рады как опытным мастерам, так и талантливым новичкам!
- Знание современных тенденций и лучших практик дизайна;
- Уверенное владение Figma, Sketch или Adobe XD;
- Наличие портфолио с реализованными проектами если есть.
Бюджет: от 500$ и выше, в зависимости от ваших запросов.
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