Обновление дизайна мобильного VPN-приложения

Я креативный UX/UI дизайнер, готовый взяться за захватывающий проект. Ищу офигенного специалиста для обновления дизайна нашего мобильного VPN-приложения. Задача проста и одновременно увлекательна: преобразить текущий дизайн, сделать его современным, стильным и привлекательным для пользователей со всего мира.

Требования:

- Желание творить и создавать уникальные пользовательские интерфейсы;

- Опыт работы в сфере мобильного UX/UI дизайна от 0 лет — мы рады как опытным мастерам, так и талантливым новичкам!

- Знание современных тенденций и лучших практик дизайна;

- Уверенное владение Figma, Sketch или Adobe XD;

- Наличие портфолио с реализованными проектами если есть.

Бюджет: от 500$ и выше, в зависимости от ваших запросов.