Оформить работу в портфолио

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрыт11 заявок1246 просмотров

Требуется подготовить кейс мобильного приложения к бехансу,  сроки, стоимость и портфолио присылайте сюда

4 года назад
yaroslavtarasov
Ярослав 
31 год
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Лилия
 
28 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Максим
 
21 год
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
2 отзыва
4 года назад
Христина
 
21 год
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Александр
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
1 отзыв
4 года назад
Светлана
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Евгений
 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 отзывов
4 года назад
Александр
 
33 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
3 отзыва
4 года назад
Денис
 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
4 года назад
Роман
 
21 год
7 лет в сервисе
Был
16 часов назад
42 отзыва
4 года назад
Дмитрий
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
52 отзыва
4 года назад
Эльнар
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 отзывов
4 года назад