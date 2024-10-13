Требуется дизайнер для обновления UI/UX мобильного приложения в Figma. Необходимо разработать несколько вариантов дизайна для Android и iOS на основе текущего макета и провести исследование аналогичных приложений. Предоставляются текущий дизайн и подробный макет с комментариями. Ищем специалиста с опытом работы в мобильном дизайне и портфолио.
Pixel-дизайн персонажей, игрового поля и других дополнительных фичей
Нужно разработать дизайн игры на телефон. Игра в стиле tower-defense(вдохновленная plants vs zombies). Стиль pixel-art, несколько референсов прикрепляю. Основные моменты, которые нужно сделать: игровое поле, защитники(около 6 видов), атакующие(около 10 видов), главное меню. Дополнительные детали лично.
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