Прототип для формы заполнения анкеты на Финскую визу

Нужно сделать прототип для формы для заполнения анкеты для визы в Финляндию.

Для примера можно взять сайты: https://polis812.ru/ , https://magasin-vis.ru/visaonline, http://onlinevc.ru/ , https://www.visatohome.ru/

Мы не хотим полную копию формы с конкретного сайта.

Сделайте, пожалуйста, аудит сайтов на юзабилити. Нам нужно сделать лучше тех, что есть в примерах.

Должен быть подключен модуль оплаты. Он должен корректно отображаться на ПК, в разных версиях браузеров, мобильных и планшетах. Должен работать функционал промо-кодов.

В конце формы есть модуль загрузки документов. Все загруженные документы должны приходить на 2 почты. Модуль затем будет

интегрирован с АмоCRM .

Плагин нужно сделать так, чтобы можно было добавлять другие страны (страны Шенгена).

Все поля должны быть обязательными.

Задание для дизайнера по юзабилити:

Не нужно копировать пример . После аудита существующих форм сделать свое предложение, которое будет удобней.

По дизайну что-то нейтральное. Плагин будет использоваться на других сайтах.