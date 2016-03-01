Разработка дизайна для главной страницы мобильного приложения

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрыт5 заявок194 просмотра

Необходимо:разместить 3 кнопки :карта, список объектов и история.  Сверху логотип. 

9 лет назад
extremalyy
Даниил 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров