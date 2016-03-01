Дизайн мобильного приложения для мониторинга платежных терминалов. Необходимо нарисовать и нарезать дизайн для мобильного приложения 19-20 экранов. В прилагаемых файлах представлены макеты концепции функционала. Если есть другое видение, то приветствуется. (с ...
Разработка дизайна для главной страницы мобильного приложения
Необходимо:разместить 3 кнопки :карта, список объектов и история. Сверху логотип.
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