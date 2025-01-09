Разработка дизайна мобильного приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрыт2 заявки7 просмотров

Здравствуйте! Ищу ux / ui дизайнера.

Требуется разработать дизайн мобильного приложения.

О себе: сеть магазинов у дома.

UI/UXДизайн мобильных приложений
4 месяца назад
guest_1736393229640
4 месяца в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Иван
 
19 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Султан
 
29 лет
год в сервисе
Был
10 дней назад
3 месяца назад
Кристина
 
33 года
10 месяцев в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Андрей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 отзыва
4 месяца назад
Владимир
 
23 года
2 года в сервисе
Был
3 дня назад
13 отзывов
4 месяца назад
Алексей
 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
день назад
11 отзывов
4 месяца назад
Борис
 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад
9 отзывов
4 месяца назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
10 дней назад
7 отзывов
4 месяца назад
Виталик
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
40 минут назад
130 отзывов
4 месяца назад
Лучший дизайнер мобильных приложений апреля
#1
Дизайн мобильных приложений
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
10 часов назад
168 отзывов
4 месяца назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
29 минут назад
61 отзыв
4 месяца назад
Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
27 минут назад
447 отзывов
4 месяца назад
ТОП-5
Дизайн мобильных приложений
Вадим
 
23 года
6 лет в сервисе
Был
2 дня назад
4 месяца назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
12 часов назад
11 отзывов
4 месяца назад
ТОП-10
Дизайн мобильных приложений
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
34 минуты назад
15 отзывов(-1)
4 месяца назад
ТОП-10
Дизайн мобильных приложений
Алексей
 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
18 часов назад
610 отзывов
4 месяца назад
ТОП-5
Дизайн мобильных приложений
Адиль
 
25 лет
4 месяца в сервисе
Был
2 дня назад
4 месяца назад
Абдулазиз
 
29 лет
4 месяца в сервисе
Был
21 день назад
4 месяца назад