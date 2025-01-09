Требуется разработка дизайна мобильного приложения для заказа еды и напитков на спортивных мероприятиях. Проект должен быть выполнен в Figme с использованием дизайн-системы и оптимизирован для мобильных устройств. Желательно, чтобы приложение было на чешском языке. Срок выполнения — сегодня, качество может быть средним.