Разработка графики для GP

$15
Дизайн мобильных приложенийЗавершен1 заявка67 просмотров
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Разработка графики для GP (иконка, баннер и 5 картинок)

2 года назад
pollon
36 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
herowarmup
25 летРоссия
2 года в сервисе
Был
3 дня назад
2 года назад
$15
1 день
RUB
Спасибо Оперативно и как всегда хорошо
Все замечательно!