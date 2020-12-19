Разработка мобильного приложения

Дизайн мобильных приложенийЗакрыт10 заявок503 просмотра
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Разработка мобильного приложения 

Тут дизайн https://www.figma.com/file/TvnAyy8lqAerAMcviTi5ov/ruletka

и тут техническое задание  https://disk.yandex.ru/d/mqGGKsj3vCpWbQ

3 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 часов назад