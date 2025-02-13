Разработка приложений для криптовалюты

Требуются два дизайнера для мобильного приложения Uzum Bank. Один дизайнер будет работать над упрощением интерфейсов и дизайн-системы, другой — развивать новые продукты и общаться с пользователями. Опыт в дизайне мобильных приложений и проработанных сценариях обязателен. Работа удалённая, возможность в Ташкенте.