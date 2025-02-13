Требуется разработка дизайна мобильного приложения для организации мероприятий на Android. Необходимо создать интерфейсы для регистрации, главного экрана с картой мероприятий, создания мероприятий, профиля пользователя и чата. Особое внимание к функционалу и визуальному стилю приложения. Ожидается проработка всех основных экранов и взаимодействий пользователя.
Разработка приложений для криптовалюты
Всем привет!
Требуется разработка приложений Android и iOS для криптовалюты с собственным блокчейном, реализованной на базе Litecoin/Bitcoin. Должен быть функционал установки пин-кода, экспорта seed-фразы, отправки, получения и просмотра транзакций, работа через ноду или загрузку части блокчейна.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Дизайн мобильных приложений1 исполнительЗакрыт2 месяца назад
Требуется дизайнер для редизайна мобильного приложения на iOS. Необходимы навыки работы в Figma, создание иллюстраций и иконок. Портфолио должно содержать успешные приложения, желательно с in-App подписками. Ожидается понимание концепции дизайна и склонность к минимализму.Закрыт3 месяца назад
Требуются два дизайнера для мобильного приложения Uzum Bank. Один дизайнер будет работать над упрощением интерфейсов и дизайн-системы, другой — развивать новые продукты и общаться с пользователями. Опыт в дизайне мобильных приложений и проработанных сценариях обязателен. Работа удалённая, возможность в Ташкенте.Закрыт3 месяца назад
Требуется UI/UX дизайнер для создания мобильного приложения для молодых мам. Приложение будет включать функции дневника ребенка, трекинг сна, кормления и развития, а также предоставлять полезные рекомендации и аналитику. Оплата производится в USDT.Закрыт3 месяца назад
Необходимо провести редизайн мобильного приложения Scher Khan (SK Auto) с целью обновления интерфейса. Проект ориентирован на современные UX/UI-тренды и концепцию 'Два клика до результата'. Обратите внимание на необходимость сделать приложение более современным и удобным для пользователей.Закрыт2 месяца назад
Необходимо сделать редизайн существующего iOS приложения Cleaner, написанного на SwiftUI. Предоставлен обновленный дизайн в Фигме и требуется внедрить мелкие изменения, а также добавить темную тему. Задача включает в себя адаптацию интерфейса к новому дизайну.Дизайн мобильных приложений16 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $200
Требуется разработать дизайн мобильного приложения на основе текстового описания и предоставленных примеров. Бюджет составляет 200$. Срок выполнения - сегодня до ночи. Ожидается качественный и привлекательный интерфейс.Закрыт2 месяца назад
Разработать дизайн мобильного приложения для онлайн тренировок с личным тренером. Учитывать пользовательский интерфейс и удобство навигации для пользователей.Дизайн мобильных приложений1 исполнительЗавершен3 месяца назад
Требуется разработка дизайна мобильного приложения для онлайн тренировок с личным тренером. Необходимо создать удобный и интуитивно понятный интерфейс, который привлечет пользователей и улучшит их опыт взаимодействия с приложением.Дизайн мобильных приложений1 заявкаЗакрыт3 месяца назад