Разработка приложений для криптовалюты

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
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Всем привет!

Требуется разработка приложений Android и iOS для криптовалюты с собственным блокчейном, реализованной на базе Litecoin/Bitcoin. Должен быть функционал установки пин-кода, экспорта seed-фразы, отправки, получения и просмотра транзакций, работа через ноду или загрузку части блокчейна.

AndroidiOSБлокчейнРазработка мобильных приложений
2 месяца назад
YourGambling
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Дизайн мобильных приложений
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